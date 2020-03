Coronavirus: des mesures seront prises dans les salles de cinéma au Maroc

Le Centre cinématographique marocain (CCM) et la Chambre marocaine des salles de cinéma (CMSC), ont tenu, ce vendredi à Rabat, une réunion dans le cadre du processus de concertation avec les professionnels du secteur de l’exploitation cinématographique pour le renforcement des mesures préventives de propagation du Coronavirus « COVID-19 ».

A l’issue de cette réunion, il a été décidé de mettre en place, à effet immédiat, des mesures et des précautions dans les salles de cinéma et qui portent sur deux volets complémentaires, indique le CCM dans un communiqué, précisant que le premier volet comprend des mesures communes à tous les lieux publics, en affichant à l’entrée des salles de cinéma et sur leurs écrans dynamiques les mesures d’hygiène recommandées par les autorités sanitaires compétentes et également en renforçant les mesures d’hygiène dans les installations communes et sanitaires des salles de cinéma.

En ce qui concerne le deuxième volet, des mesures spécifiques aux salles de cinéma ont été prises, note la même source, faisant savoir qu’il s’agit de plafonner le taux d’occupation d’une salle de cinéma à un maximum de 200 spectateurs par séance et par écran, d’assurer un espace de 2 fauteuils vides entre chaque spectateur, soit un taux d’occupation d’un siège sur 3 par séance et par écran, et ce pour garantir la distance de sécurité recommandée par les autorités sanitaires.

A l’issue cette réunion, tenue en présence des représentants des grands complexes cinématographiques au Maroc, il a été décidé d’assurer une veille entre le CCM et la CMSC pour suivre l’évolution des événements et réajuster ces mesures en cas de besoin ou d’instructions des autorités compétentes, conclut le communiqué.

M.S. (avec MAP)