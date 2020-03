Coronavirus: des médecins lancent un appel aux Marocains (PHOTO)

Via leurs comptes Instagram, plusieurs médecins ont lancé une campagne enjoignant les citoyens à rester chez eux afin de limiter la propagation du covid-19.

Une praticienne, toujours sur son compte Instagram, a publié une photo d’elle brandissant un écriteau incitant les Marocains à respecter le confinement chez eux. Les équipes médicales sont mobilisées afin d’apporter les soins et l’assistance sanitaire nécessaire au citoyens qui en ont besoin, a-t-elle ajouté. Il ne reste plus aux Marocains qu’à aider le personnel médical et paramédical en ne sortant pas de chez eux.

Le message de cette femme-médecin est on ne peut plus clair et ne doit laisser personne indifférent. En voici la traduction:”Fais tes prières chez toi! Invoque Dieu chez toi! Entonne l’hymne national de chez toi et reste chez toi! Pense aux efforts économiques consentis par l’Etat pour toi! Pense à nous, médecins et infirmiers!Et sache que quiconque enfreignant la consigne de confinement et ne restant pas chez lui se trouvera en première ligne à confronter la maladie”.

