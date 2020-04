Coronavirus: des avenues et des rues de Fès barrées

À Fès, les autorités locales ont pris la décision, depuis mercredi 15 avril, d’interdire l’accès à de nombreuses avenues et rues de la ville, avec des barrières en fer.

Selon une source de Le Site Info, cette mesure a été décidée après la révélation que plusieurs cas confirmés de Covid-19 ont été constatés au sein d’un mall de la ville.

Cette décision a pour objectif de diminuer la circulation des citoyens entre certains quartiers. Sachant, a précisé la même source, que l’on a constaté, hélas, que certaines personnes ne respectent pas les mesures de l’état d’urgence sanitaire décrété par les autorités marocaines.

À rappeler que Mohamed El Youbi, directeur de l’Epidémiologie et de Lutte contre les maladies au ministère de la Santé, avait précédemment averti que la propagation du Covid-19 a pour principale cause l’existence de foyers familiaux, ainsi que de foyers au sein d’unités industrielles et commerciales.

L.A. et K.Z.