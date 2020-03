Coronavirus: de plus en plus de cas suspects au Maroc

Le nombre de cas suspects de coronavirus est en hausse au Maroc. D’après les dernières données du ministère de la Santé, le nombre de personnes soupçonnées d’être infectées par le virus est passé à 685. Ces derniers ont été exclus suite à des tests négatifs effectués au laboratoire.

Rappelons que 170 cas de contamination au nouveau coronavirus (Covid-19) ont été enregistrés au Maroc jusqu’à lundi à 18h00, a annoncé le directeur de l’épidémiologie et de la lutte contre les maladies au ministère de la Santé, Mohamed El Youbi.

Casablanca-Settat vient en tête des régions touchées avec 42 cas confirmés, suivie de Rabat-Salé-Kénitra (40 cas), Fès-Meknès (36 cas), Marrakech-Safi (22 cas), Tanger-Tétouan-Al Hoceima (11 cas), l’Oriental (7 cas), Souss-Massa (6 cas), Béni Mellal-Khénifra (4 cas), Draa-Tafilalet (1 cas) et Guelmim-Oued Noun (1 cas), a précisé le responsable.

El Youbi a par ailleurs annoncé la guérison d’une personne, portant à six le nombre total des patients guéris, alors que le nombre de décès grimpe à 5.

Le ministère de la Santé invite les citoyennes et les citoyens à respecter les règles d’hygiène et de sécurité sanitaire et à adhérer, en toute responsabilité et dans un esprit de patriotisme, aux mesures préventives annoncées par les autorités marocaines.

H.M.