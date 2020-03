Coronavirus: de leurs balcons, des Marocains entonnent l’hymne national (VIDEO)

A ce jour, 49 cas de coronavirus ont été enregistrés au Maroc. L’inquiétude monte et les Marocains tentent tant bien que mal de gérer cette situation pour le moins compliquée.

En ces temps durs, les habitants d’une résidence ont eu la bonne idée d’emboîter le pas aux Italiens et d’entonner en chœur l’hymne national de leurs balcons, dans un magnifique élan patriotique. La vidéo a fait le tour de la Toile et redonné du baume au cœur des internautes qui ont applaudi cette initiative.

Rappelons que 5 nouveaux cas confirmés de contamination ont été enregistrés au Maroc dans la nuit de mardi jusqu’à 9h30 du mercredi, portant à 49 le nombre de cas confirmés dans le Royaume, annonce le ministère de la Santé.

Les cinq nouveaux cas ont été confirmés au laboratoire de l’Institut Pasteur-Maroc et au Centre national de la grippe et des virus respiratoires relevant de l’Institut d’hygiène de Rabat, indique le ministère dans un communiqué.

Il s’agit de cas en provenance de l’étranger: 2 Français à Agadir, 2 Marocains de Casablanca de retour d’Espagne et un (1) Marocain de Meknès venant d’Égypte, précise la même source, relevant que tous ces cas sont actuellement sous assistance médicale à l’hôpital où ils sont pris en charge conformément aux mesures sanitaires en vigueur.

Le ministère invite les citoyennes et les citoyens à respecter les règles d’hygiène et de sécurité sanitaire ainsi que les mesures préventives prises par les autorités marocaines en faisant preuve de responsabilité et de patriotisme.

N.M.