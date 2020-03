Coup dur pour Hassan El Fad (PHOTO)

Hassan El Fad a dû reporter un projet artistique à cause du coronavirus et l’état d’urgence sanitaire décrété au Maroc. Sur son compte Instagram, l’humoriste a écrit : «Kabbour devait faire son grand retour pendant Ramadan 2020, sur 2M. Le tournage devait avoir lieu mais il a finalement été reporté à une date ultérieure à cause de Covid-19 et l’état d’urgence sanitaire décrété dans le Royaume».

A noter que le tournage de plusieurs séries et films, qui devaient être diffusés pendant le mois sacré, ont été annulés après la propagation du coronavirus. Avant que l’état d’urgence ne soit décrété, le Centre cinématographique marocain (CCM) avait décidé de limiter le nombre de personnes sur un plateau de tournage à trente (30). Et ce, comme mesure préventive contre le risque de propagation du covid-19.

Cette décision avait d’ailleurs suscité une certaine inquiétude au sein du milieu artistique, concernant les feuilletons, sitcoms et autres séries, si prisés pendant les soirées de Ramadan.

H.M.