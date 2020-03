Coronavirus: comment se déroule l’inhumation des victimes au Maroc (PHOTOS)

Des photos de l’enterrement de victimes du Coronavirus au Maroc ont fait le tour de la Toile ces dernières heures et ont été largement partagées par les internautes. L’inhumation se déroule en comité très restreint, en l’absence des familles des défunts, à cause de l’état d’urgence sanitaire et pour limiter la propagation du virus.

Sur ces clichés, deux personnes, vêtues de l’uniforme de protection, se chargent d’enterrer les dépouilles. En partageant ces tristes photos, les internautes ont ajouté le hashtag «Khallik f darek», appelant les Marocains à se conformer au confinement pour limiter la propagation du Covid-19.

Par ailleurs, les victimes du coronavirus ont droit à une toilette funéraire particulière. Les corps sont mis dans des cercueils en métal afin d’éviter la propagation du virus.

Rappelons que treize nouveaux cas d’infection au nouveau coronavirus (Covid-19) ont été confirmés au Maroc, portant à 358 le nombre total des cas de contamination jusqu’à 08H00 samedi, annonce le ministère de la Santé.

Aucun nouveau décès n’a été enregistré, ce qui maintient à 23 le nombre de décès dus au virus, tandis que le nombre des personnes déclarées guéries s’établit, jusqu’à présent, à 11, ajoute la même source. Les treize nouveaux cas ont été recensés dans les régions de Rabat-Salé-Kénitra 07, Marrakech-Safi 05 et de l’Oriental 01. Par ailleurs, le nombre total des cas exclus après des résultats négatifs d’analyses effectuées au laboratoire s’élève à 1455, relève-t-on de même source.

N.M.