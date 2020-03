Coronavirus: ce qu’il faut retenir de la situation actuelle au Maroc

Voici les principaux points de la déclaration donnée dimanche par le Chef de division à la Direction d’épidémiologie au ministère de la Santé, Abdelkrim Meziane Belfkih, dans laquelle il a fait le point sur la situation épidémiologique du coronavirus au Maroc.

– Cent quatre (104) nouveaux cas d’infection au nouveau coronavirus (Covid-19) ont été confirmés au Maroc, portant à 463 le nombre total des cas de contamination lors des dernières 24H ;

– Le nombre de décès s’établit à 26 cas, alors que le nombre de personnes guéries est de 13 ;

– Le nombre total des cas exclus après des résultats négatifs d’analyses effectuées au laboratoire s’élève à 1756 ;

– Les contaminations locales représentent 59%, contre 41% des cas importés ;

– Concernant l’état clinique à l’hospitalisation, 14% des cas confirmés ne présentent aucun symptôme, 71% des cas sont légers, 9% sont des cas aigus et 6% des cas critiques ;

– Répartition des cas confirmés selon les régions: Casablanca-Settat (133 cas), Fès-Meknès (87 cas), Rabat-Salé-Kénitra (83), Marrakech-Safi (81), Tanger-Tétouan-Al Hoceima (32), l’Oriental (16), Souss-Massa (14), Béni Mellal-Khénifra (10), Draa-Tafilalet (6) et Guelmim-Oued Noun (1).

– Les régions de Laayoun-Sakia Hamra et Dakhla-Oued Eddahab demeurent toujours indemnes.

– 38 provinces et préfectures enregistrent au moins un cas, notamment Casablanca (130 cas), Marrakech (76 cas), Meknès (49), Rabat (40), Fès (28), Salé (14), Tanger-Assilah et Tétouan (13 chacune) et Kénitra et Shirat-Témara (12 chacune).

– Agadir-Ida Outanane et Oujda-Angad (9 chacune), Khouribga (7), Taza (6), Berkane, Errachidia et Khémisset (4 chacune), Chichaoua, Fqih Bensalah, Ifrane et Larache (3 chacune), Essaouira, Inzegane-Ait Melloul, Medieq-Fnideq et Settat (2 chacune) et Al-Hoceima, Chtouka-Ait Baha, El Jadida, Fahs-Anjra, Figuig, Guelmim, Nador, Sefrou, Sidi Slimane, Taourirt, Taroudant, Tinghir et Zagora (1 chacune).

RA