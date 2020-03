Coronavirus/Casablanca: une vidéo filmée à bord du tram indigne la Toile

Sur la Toile, une vidéo a largement circulé, montrant un tramway bondé à Casablanca et des passagers ne respectant pas les consignes de sécurité. Pourtant, le Maroc a décrété l’état d’urgence sanitaire dans le cadre des mesures préventives pour lutter contre la propagation du coronavirus.

Les internautes ont ainsi exprimé leur colère et pointé du doigt Casa Tramway. Quelques heures après, la société a brisé le silence et livré de plus amples précisions sur cette vidéo filmée vendredi.

«Ce vendredi 27 mars, un incident technique a eu lieu au niveau du terminus Lissasfa en fin de journée et a occasionné une interruption temporaire du service. La conséquence directe de cet incident a été un retard de 30 mn sur la ligne T1 du tramway. De nombreux voyageurs ont alors fait fi des consignes de sécurité en matière sanitaire et se sont précipités dans la première rame de tramway disponible sur la ligne», a expliqué Casa Tramway.

«Dès le début de la crise sanitaire, de nombreuses mesures ont été prises par Casa Transports, Autorité Organisatrice des transports sur Casablanca et par RATP Dev Casablanca, opérateur du tramway sur Casablanca, en vue de protéger et informer l’ensemble des voyageurs.

Des mesures exceptionnelles telles que la désinfection systématiques des rames ont été mises en place (toutes les 80 minutes chaque rame est désinfectée par une équipe dédiée et selon un protocole adapté), ainsi que la désinfection des stations toutes les heures. De plus, conformément aux mesures de sécurité décidées par les Autorités dans la lutte contre la pandémie, la fréquence des lignes T1 et T2 a été adaptée aux consignes de confinement et seules les places assises à bord des rames sont autorisées. Néanmoins, les chiffres de fréquentation sont étudiés quotidiennement et les fréquences pourraient être adaptées si besoin», souligne la société.

Rappelons que 700 collaborateurs assurent quotidiennement le bon fonctionnement du réseau de tramway de Casablanca, au service des voyageurs, pour permettre à chacun de réaliser ses trajets dans le cadre des mesures exceptionnelles prises pour faire face à cette crise sanitaire.

N.M.