Coronavirus: Casablanca prépare la campagne de vaccination

La ville de Casablanca, à l’image des autres villes marocaines, prépare la campagne de vaccination contre le coronavirus, prévue pour décembre prochain.

À ce propos, le superviseur de la campagne dans la métropole, Mounir Lahlou, est revenu sur ses détails dans un entretien avec Le Site info. Le responsable indique que la campagne s’étendra sur une durée de 3 à 5 mois. Il a révélé que le ministère de la Santé installera des camps et des centres de campagne à Casablanca, ajoutant que 1000 personnes devraient être vaccinées par jour.

Le médecin souligne que les injections se feront sous la supervision de médecins compétents. Chacun supervisera entre 150 et 200 injections par jour.

Dr Lahlou indique aussi que chaque individu recevra deux injections, dans un intervalle de 21 jours. Et de préciser que l’opération de vaccination se fera sur 4 étapes. Chacune durera 21 jours et sera réservée à une tranche d’âge précise, afin de réguler l’affluence sur les centres de vaccination.

Le responsable rappelle que les personnes qui sont sur la première ligne dans la lutte contre le Covid-19 seront les premières à bénéficier du vaccin. Il s’agit des professionnels de la santé, de la sûreté nationale, de la gendarmerie royale, des FAR, des forces auxiliaires, des enseignants et des personnes âgées de 45 ans et plus.

La première étape de la campagne de vaccination commence le 4 décembre et vise la vaccination de 10 millions de personnes ajoute-t-il.

