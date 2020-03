Coronavirus: bonne nouvelle pour les Marocains de Suisse

L’ambassade du Maroc à Berne a annoncé avoir mis sur pied une cellule de suivi, à l’attention des Marocains établis en Suisse et au Liechtenstein, pour les tenir informés des derniers développements liés à la propagation du nouveau coronavirus dans plusieurs régions de la confédération helvétique.

A travers cette cellule, l’ambassade entend communiquer avec les Marocains résidant dans ce pays au sujet de la situation sanitaire liée à la pandémie, répondre à leurs préoccupations et s’informer de leur état de santé, et ce, en coordination avec les autorités suisses et les associations marocaines concernées, indique un communiqué de la Chancellerie du Royaume à Berne.

En conséquence, l’ambassade a mis à la disposition des membres de la communauté marocaine les numéros de téléphone suivants :00 41 (0) 31 351 03 62/ 00 41 (0) 76 281 40 42/ 00 41 (0) 31 351 46 30, pour leur permettre de s’informer sur les dispositifs et mesures à suivre en cas de besoin.

Les membres de la communauté marocaine peuvent également contacter les services de l’ambassade sur sa page Facebook : Morocco in Switzerland and Liechtenstei – ou par le biais de l’adresse électronique: [email protected]

En Suisse, la barre des mille personnes testées positives au coronavirus a été dépassée vendredi.

“A ce stade, 1009 sont confirmés et 116 doivent encore l’être, après un premier résultat positif”, a indiqué vendredi l’Office fédéral de la santé publique. Sept personnes sont décédées des suites du coronavirus en Suisse.

S.L. (avec MAP)