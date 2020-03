Coronavirus au Maroc: voici en quoi consiste l’état d’urgence sanitaire

Afin de préserver la santé et la sécurité de la société marocaine et dans un esprit de responsabilité et de solidarité nationale et après la constatation de la contamination de citoyens résidant au Maroc par le nouveau coronavirus, il a été décidé de déclarer “l’Etat d’urgence sanitaire” et la restriction de la circulation à partir de vendredi à 18h00 et jusqu’à nouvel ordre, comme seul moyen inévitable pour garder le coronavirus sous contrôle, indique jeudi un communiqué du ministère de l’Intérieur.

L’Etat d’urgence sanitaire, explique le ministère, ne signifie pas l’arrêt de l’activité économique, mais la prise de mesures exceptionnelles imposant la limitation du mouvement des citoyens, ajoutant que le fait de quitter le domicile sera conditionné par l’obtention d’un document officiel auprès des agents d’autorité, selon les conditions suivantes :

– Se rendre au travail pour les administrations et les établissements ouverts, dont les sociétés, les usines, les travaux agricoles, les locaux et espaces de commerce en rapport avec la vie quotidienne du citoyen, les pharmacies, les secteurs bancaire et financier, les stations d’approvisionnement en hydrocarbures, les cliniques et cabinets médicaux, les agences des sociétés de télécommunications, les professions libérales indispensables et les locaux de vente des produits d’hygiène.

A ce propos, le déplacement sera autorisé uniquement pour les personnes dont la présence sur le lieu de travail est nécessaire et sera conditionné par la délivrance d’une attestation dûment signée et cachetée par leurs supérieurs au travail, insiste le communiqué du ministère de l’Intérieur.

– Le déplacement pour l’approvisionnement en produits nécessaires à la vie quotidienne dans le périmètre du lieu de résidence, ou pour recevoir les soins nécessaires ou pour se procurer les médicaments auprès des pharmacies, poursuit la même source, mettant en garde que toute citoyenne et tout citoyen est tenu de se conformer à ces mesures obligatoires sous peine de sanctions prévues dans le Code pénal.

Dans ce cadre, les autorités locales et les Forces publiques, Sûreté nationale, Gendarmerie Royale et Forces Auxiliaires, vont veiller à l’application des mesures de contrôle avec fermeté et responsabilité à l’encontre de toute personne se trouvant sur la voie publique, souligne le communiqué.

Le ministère de l’Intérieur, conscient de l’importance de conjuguer les efforts de tous, insiste sur la responsabilité de tout citoyen dans la protection de sa famille et de sa société en veillant au respect par tous des mesures préventives et des règles d’hygiène pour circonscrire le virus.

Les autorités publiques affirment que tous les moyens nécessaires sont réunis pour réussir la mise en œuvre de ces décisions, tout en rassurant, à nouveau, le citoyen qu’elles ont pris toutes les mesures pour préserver, à des niveaux suffisants, l’approvisionnement en produits alimentaires, en médicaments et tous les produits vitaux et pour répondre aux besoins de la vie quotidienne des citoyennes et des citoyens.

M.S. (avec MAP)