Coronavirus au Maroc: vers une fermeture des écoles ?

Le ministère de la Santé a annoncé avoir enregistré, lundi soir, un premier cas du nouveau coronavirus confirmé au laboratoire de l’Institut Pasteur-Maroc, d’un Marocain en provenance d’Italie.

Depuis, plusieurs pages et groupes sur Facebook ont annoncé que les autorités marocaines s’apprêtent à fermer les écoles de façon temporaire.

A ce propos, une source du ministère de l’Education nationale a balayé ces rumeurs d’un revers de main, précisant que ces allégations sont totalement fausses. «Seuls le ministère de la Santé et la commission mise en place sont habilités à prendre ce genre de décision», a souligné la même source.

Le département de la Santé a en outre exhorté tout le monde à bien s’assurer de la véracité des informations à ce sujet en visitant son site web et sa page officielle sur les réseaux sociaux, à contacter ses services compétents avant de relayer toute information intéressant le secteur de l’éducation.

Rappelons que l’état de santé de la personne infectée est stable et ne suscite pas d’inquiétudes, relève un communiqué du ministère, notant que le patient bénéficie du suivi à l’unité d’isolement à l’hôpital Moulay Youssef à Casablanca où il sera pris en charge selon les mesures de santé en vigueur”, relève la même source.

Immédiatement après réception des résultats des analyses du laboratoire, une équipe conjointe composée de spécialistes des centres national et régional des opérations d’urgence en santé publique a mené des investigations en vue de cerner la liste de toutes les personnes qui étaient en contact avec le patient, pour contrôler leur état de santé et prendre les mesures préventives afin d’empêcher la propagation du virus, conformément aux normes de sécurité sanitaire nationales et internationales.

Le ministère de la Santé continuera de communiquer avec l’opinion publique et de l’informer de toutes les nouveautés,comme elle le fait depuis l’apparition de cette urgence sanitaire mondiale, conclut le communiqué.

N.M.