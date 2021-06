Coronavirus au Maroc: vers un nouvel allègement des mesures ?

Suite à l’annonce d’un nouvel assouplissement des mesures sanitaires (pass vaccinal, reprise des vols), le professeur Azzedine Ibrahimi, directeur du laboratoire de biotechnologie à Rabat, estime que le gouvernement se dirige vers un nouvel allègement.

Dans une publication sur son compte Facebook, l’expert a indiqué que l’adoption du pass vaccinal ouvrira la voie à de nouvelles décisions qui pourraient être adoptées à partir de l’été. « Cette démarche sera suivie par d’autres décisions qui viseront à assouplir les mesures sanitaires et ouvrir totalement les frontières, afin de retourner à la normale » a-t-il écrit.

Et d’ajouter : « Le gouvernement prend d’abord des décisions faciles à appliquer sur le terrain, dans l’espoir d’appliquer un nouvel assouplissement qui nécessite une logistique plus complexe et une plus grande coordination internationale ».

M.F.