Coronavirus au Maroc: vers la fermeture des cafés à chicha?

Suite à la propagation du nouveau coronavirus, plusieurs pays arabes et asiatiques ont décidé la fermeture des cafés à chicha. Le Koweït, l’Egypte et l’Iran sont parmi les pays où les fumeurs de narguilé ont vu leurs cafés clos.

Et au Maroc, via les réseaux sociaux, les internautes évoquent cette possibilité, pour les mêmes raisons liées au covid-19. Surtout après l’annonce officielle de six cas confirmés (alors qu’un septième cas a été révélé ce vendredi, à l’heure où nous mettions en ligne), de nombreux Marocains demandent aux responsables de prendre la même décision de fermer les cafés à chicha.

Dans ce sillage, le président de l’Association”Oulad al madina” (Les fils de la médina) a déclaré qu’il y a 3700 cafés où l’on fume du narguilé à Casablanca. Il est donc du droit des Marocains de demander leur fermeture, vu le risque de contamination que ces cafés représentent, alerte Sirajeddine Moussa.

A.Z.