Coronavirus au Maroc: une femme interpellée pour une “fake news”

Mais quelle mouche pique-t-elle ces oiseaux de mauvaise augure de répandre des “fake news” sur le Covid-19? Les arrestations et les condamnations précédentes d’individus ayant perpétré le même genre d’acte répréhensible ne leur a donc pas servi de leçon?

Il semble bien que non, hélas! Et les services sécuritaires ont vite fait de réagir à un enregistrement audio, via WhatsApp, où une femme prétend la détection de cas de coronavirus confirmés dans la ville de Tata. Cette personne est même allée vite en besogne et a poussé l’outrecuidance jusqu’à prétendre que ces cas ont été découverts dans le quartier où elle habite!

Les investigations menées sous la supervision du parquet général compétent ont vite permis l’identification de cette personne qui a enregistré le message audio et l’a partagé. De même que l’enquête a révélé que ces rumeurs alarmistes étaient complètement erronées.

La mise en cause va être poursuivie en état de liberté provisoire en attendant un complément d’enquête sur ses mobiles d’avoir répandu des informations fallacieuses. Elle sera, par la suite, présentée devant la justice, sous la supervision du parquet général compétent, afin de répondre de son acte insensé.

