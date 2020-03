Coronavirus au Maroc: une “chanson” fait un tabac sur la Toile (VIDEO)

La situation n’est pas à la joie, partout de par le vaste monde. Le covid-19 est la cause de cette sinistrose internationale. Des centaines de décès enregistrés et des ministres, des footballeurs , des artistes internationaux,entre autres personnes,infectés par le covid-19.

Pourtant, certains préfèrent, pour l’heure, en rire plutôt qu’en pleurer. Et après les vannes et les caricatures marocaines sur le virus, voilà que “Laâwniyat”, un groupe de femmes, interprète une “chanson” qui a créé un véritable buzz sur les réseaux sociaux.

Le “refrain”, un tantinet enfantin et naïf , demande au covid-19 de “rebrousser chemin en Chine” car “le Maroc ne t’appartient pas!”, accompagné par les instruments de percussion traditionnels, lors de fêtes entre femmes. Cependant, l’interaction des Marocains a été aussi fulgurante que favorable et ce, malgré la situation pandémique et fort inquiétante que connaissent plusieurs pays de par le monde (Chine, Italie, Iran, etc.).

Au Maroc, bien que l’on ait enregistré six cas de coronavirus confirmés, dont le décès d’une femme de 89 ans, d’aucuns s’évertuent à inventer vannes et caricatures, échangées sur les réseaux sociaux, particulièrement via Facebook et WhatsApp. Et la “chanson” populaire s’y est aussi mise , à son tour, avec le groupe de femmes “Laawniyat”.

De l’inconscience, pour certains! Du fatalisme, pour d’autres! En tout cas,”Nul ne peut échapper à son destin”, du roi d’Albe, Pocras, “Maktoub” des Marocains et “Tout est écrit sur le grand rouleau” (in “Candide” de Voltaire) semblent être les devises prônées par de nombreux citoyens.

Dans l’attente de lendemains meilleurs, le leitmotiv semble être de “faire contre mauvaise fortune, bon cœur”!En attendant des lendemains meilleurs. Un voeu pieux? Espèrons que non!

Larbi Alaoui