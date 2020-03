Coronavirus au Maroc: rendez-vous tous les soirs sur nos balcons ! (VIDEO)

L’idée est partie de la botte d’Europe, quand des images montrant les Italiens chanter depuis leurs balcons en plein confinement ont fait le tour du monde.

Une leçon de positive attitude, ont estimé tous les autres pays, mais surtout une manière d’exprimer autrement la solidarité et d’égayer une atmosphère où l’isolement et le silence nourrissaient l’inquiétude.

Sur les réseaux sociaux au Maroc et s’inspirant de ce qu’on a vu en Italie puis en France, depuis le début de semaine, de nombreux appels ont été formulés pour qu’à une heure précise, tous les citoyens chantent l’hymne national depuis leurs balcons ou leurs fenêtres.

Le ministère de la Santé s’est inscrit dans cette ligne et a lancé un appel, via une vidéo postée sur sa page, pour que tous les soirs 19h et durant toute cette période, tous les Marocains applaudissent pendant une minute afin de rendre hommage à toutes ces personnes pour qui le confinement n’est pas possible.

Personnel de la santé, Gendarmes, policiers, pompiers… En guise de remerciement à des professions dont la vocation est celle de donner la priorité à la sûreté, la sécurité et la vie des autres.

Sami Nemli (Source: Les Eco)