Coronavirus au Maroc: quel est le vrai du faux ?

Le Coronavirus, qui a fait des milliers de morts dans le monde, est à l’origine d’un flot de Fake news relayées sur les réseaux sociaux. La MAP fait le tri entre les intox et les bonnes informations, pour une meilleure sensibilisation.

Le Maroc mettra en place une politique de confinement restrictive. Les forces armées seront en constante circulation dans les rues pour s’assurer que cette politique est respectée par les citoyens. FAUX

Plusieurs cas de contamination ont été détectés dans des entreprises marocaines. Certaines sociétés s’apprêtent à évacuer leurs locaux. FAUX.

Des Walis, des gouverneurs et des éléments de la gendarmerie royale ont pris part à une réunion au siège du ministère de l’Intérieur portant sur l’établissement d’un État d’urgence au Maroc pour une période de 15 jours. FAUX

Prendre un bain chaud protège contre le nouveau coronavirus. FAUX

Des poursuites judiciaires seront engagées à l’encontre de tous ceux qui véhiculent des Fake news sur le coronavirus de nature à semer la panique entre les citoyens et porter atteinte à l’ordre public. VRAI

L’approvisionnement direct des Grandes et Moyennes Surfaces (GMS) en légumes et fruits via la vente directe par les producteurs à ces espaces de commerce sans passer par les marchés de gros. VRAI

La Caisse Nationale des Organismes de Prévoyance Sociale (CNOPS) a décidé d’arrêter d’accueillir les assurés et les prestataires de soins dans ses aires d’accueil, à partir de ce mardi 17 mars. VRAI

Le Raja et le Wydad de Casablanca, se sont joints aux efforts de sensibilisation sur la pandémie du nouveau coronavirus (covid-19). VRAI

S.L. (avec MAP)