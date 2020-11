Coronavirus au Maroc: prolongement des mesures restrictives dans cette ville

Les autorités de la province de Figuig ont décidé le prolongement des mesures prises auparavant pour endiguer la propagation du coronavirus pour deux semaines, à partir de ce vendredi.

Il s’agit d’imposer des autorisations de déplacement de et vers la province. Les attestations sont délivrées par les autorités administratives compétentes à des fins professionnelles, humanitaires ou sanitaires. Les marchés de proximité ferment à 16h et les rassemblements en tout genre sont interdits.

Les salles de jeux et de sport, les terrains de proximité, les hammams, les salons de beauté et les parcs restent, quant à eux, fermés jusqu’à nouvel ordre. Il s’agit également de la fermeture des commerces, cafés, restaurants et snacks à 20h dans les villes de Figuig, Bouarfa et de Tindrara. Les autorités ont aussi interdit la diffusion des matchs dans les cafés.

M.F.