Coronavirus au Maroc: ouverture d’une enquête après la fuite de données confidentielles

La liste des 104 passagers ayant pris l’avion avec le Marocain touché par le coronavirus a fuité sur la Toile et est en train de circuler sur Whatsapp.

A ce propos, le président de la Commission nationale de la protection des données à caractère personnel (CNDP) Omar Seghrouchni a annoncé ce mercredi l’ouverture d’une enquête pour déterminer les circonstances exactes de cette fuite. «Cette fuite est une atteinte à la vie privée et est totalement inacceptable. Une enquête a ainsi été ouverte et les responsables de cette fuite seront lourdement sanctionnés», a promis le responsable lors d’un séminaire national sur “Droit et économie de la concurrence et protection des données à caractère personnel”.

Rappelons que le document, détaillant l’identité de ces personnes ainsi que leurs adresses, a fuité et passe d’un compte Whatsapp à un autre, sans égard à la notion de respect de la vie privée ni de la confidentialité de ce genre de documents. De nombreuses personnes ont déjà reçu ce document et -en toute illégalité- le font circuler à leur tour, ce qui peut porter atteinte auxdites personnes et même à leur sécurité.

N.M. (avec Les Eco)