Coronavirus au Maroc: où se faire dépister ?

L’Institut d’Hygiène de Rabat, l’Institut Pasteur du Maroc à Casablanca et le laboratoire de l’Hôpital d’Instruction Militaire Mohammed V de Rabat sont les seuls organismes habilités et autorisés à pratiquer les examens biologiques pour la confirmation et le suivi du virus SARS COV2.

Dans un communiqué, le ministère de la Santé indique que dans le cadre des mesures de santé publique prise pour lutter contre la pandémie liée au virus SARS COV2, la stratégie nationale accorde une attention particulière aux examens biologiques pour la confirmation et le suivi, précisant que compte tenu de la situation épidémiologique dans le Royaume, la spécificité des tests, et les recommandations de l’Organisation mondiale de la Santé, seuls sont habilités et autorisés à pratiquer ces examens les laboratoires de l’Institut d’Hygiène de Rabat relevant du ministère, de l’Institut Pasteur du Maroc à Casablanca relevant du ministère et le laboratoire de l’Hôpital d’Instruction militaire Mohammed V de Rabat.

Cette mesure de protection de santé publique qui cadre avec la loi 34-09 (article 3, 6, 7 et 8) restera appliquée jusqu’à nouvel ordre, souligne la même source. Tout non-respect de cette mesure expose aux poursuites administratives et légales prévues par la réglementation en vigueur, conclut le communiqué.

S.L. (avec MAP)