Coronavirus au Maroc: nouvelle mise en garde

Le fait d’avoir bénéficié des doses de vaccin anti-coronavirus ne signifie point que l’on est immunisé contre la contamination, a prévenu une source médicale.

Par conséquent, la prudence est de mise, comme le respect des mesures préventives et sanitaires mises en œuvre par les autorités publiques pour lutter contre la propagation de la covid-19,Tout relâchement de la part des citoyens est donc à éviter!

Dans une déclaration à Le Site info, la même source a assuré que la vaccination diminue le risque de contamination au coronavirus et le nombre des cas critiques, mais ne protège pas complètement de la maladie. Aussi, les citoyens doivent-ils faire preuve de vigilance afin d’éviter un remake du scénario de la revue en hausse des cas confirmés. De même que notre source a rappelé que six mois après la prise de la deuxième dose de vaccin, les personnes âgées et celles souffrant de maladies chroniques doivent s’empresser de bénéficier de la troisième dose.

Par ailleurs, il est à noter que l’on a enregistré, mardi 26 octobre, 425 nouveaux cas confirmés de coronavirus. Mais la situation sanitaire au Royaume reste stable, selon Khalid Ait Taleb, ministre de la Santé et de la Protection sociale.

