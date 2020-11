Coronavirus au Maroc: mesures prolongées dans une ville du sud

Les autorités de la ville de Laâyoune ont décidé de prolonger les mesures prises auparavant pour endiguer la propagation du coronavirus.

Il s’agit du renforcement du contrôle au niveau des entrées et sorties de la ville, et de l’interdiction de diffuser les matchs de football sans tous les cafés de la province. Les jardins, parcs et espaces de jeu fermeront à 19h, tandis que les cafés et restaurants ferment à 21h.

Ces mesures seront prolongées pour 15 jours à partir de samedi prochain. À noter que la région de Laâyoune-Sakia El Hamra a enregistré, mercredi, 97 nouveaux cas de coronavirus, dont 71 à Laâyoune.

M.F.