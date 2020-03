Coronavirus au Maroc: les transports publics ne s’arrêteront pas

Dans le cadre des mesures de vigilance et de surveillance contre la pandémie mondiale du coronavirus (COVID-19), le ministère de l’Equipement du Transport de la Logistique et de l’Eau porte à la connaissance de l’ensemble des citoyennes et des citoyens que les transports publics, toutes catégories comprises: train, autocar, etc, sont assurés et maintenus sur l’ensemble du territoire national.

Dans un communiqué publié ce samedi, le ministère invite les opérateurs et les professionnels exploitants les moyens de transport public à prendre les mesures nécessaires pour assurer le transport des personnes, des voyageurs et des biens et à respecter les conseils d’hygiène générale, de prévention et de protection individuelle et collective annoncées à ce sujet par les autorités publiques, notamment le ministère de la Santé et ce, pour leur sécurité et la sécurité des usagers des transports publics.

M.S. (avec MAP)