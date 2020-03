Coronavirus au Maroc: les propriètaires des cafés perdants mais compréhensifs (VIDEO)

Les propriétaires des cafés font contre mauvaise fortune, bon cœur! Après la décision du ministère de l’Intérieur de la fermeture des cafés, restos, bars, etc, de nombreux propriétaires sont unanimes à reconnaître la justesse de cette interdiction qui sert l’intérêt général du pays et est à même d’endiguer la propagation du covid-19.

Dans une déclaration à Le Site info, nombreux sont les personnes dont les locaux sont touchés par cette interdiction et qui, toutefois, ne sont pas hostiles à la mesure préventive prise par le Département de Laftit.

Cependant, il est tout à fait normal que les concernés appréhendent les conséquences économiques catastrophiques que cette fermeture risque, à coup sûr, d’engendrer. Pour cela, il est expressément demandé au gouvernement de trouver des solutions de substitution, susceptibles de limiter les dégâts pécuniaires collatéraux à cette interdiction dont personne ne sait encore combien elle va durer.

Il faut savoir que les loyers mensuels de certains commerces sont de 20.000 DH. Et tout le monde se demande comment le personnel des cafés, restos, bars, hammams… vont pouvoir subvenir à leurs besoins quotidiens et à celui des leurs pendant on ne sait combien de temps encore!

Certes, depuis hier sur les réseaux sociaux , plusieurs propriétaires ou gérants de commerces touchés par l’interdiction ont solennellement promis de continuer à payer leur personnel tant que les choses ne reviennent pas à la normale. Bravo, mesdames et messieurs! Pourvu que votre action citoyenne et et votre exemple altruiste soit l’apanage de tous vos consœurs et confrères!

Larbi Alaoui