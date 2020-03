Coronavirus au Maroc: les opportunistes du Web en profitent

Si “le malheur des uns fait le bonheur des autres”, selon le dicton, l’inquiétude de certains Marocains fait le mercantilisme d’opportunistes du Web.

Ainsi, après l’annonce officielle du premier cas avéré de coronavirus au Maroc, et profitant du désarroi d’aucuns, des pages sur les réseaux sociaux proposent la vente en ligne de masques de protection contre le virus.

Le prix de vente de l’unité, annoncé par l’une des boutiques de vente et d’achat en ligne au Maroc, est de 30DH, sachant que la boîte contient 1000 masques sanitaires. Cette nouvelle spéculation en ligne vient corroborer les précédentes craintes du président de la Confédération des pharmaciens du Maroc.

En effet, Mohamed Lahbabi avait tiré la sonnette d’alarme concernant la hausse vertigineuse du prix des masques sanitaires, après la propagation du coronavirus dans plusieurs pays. De 12 DH l’unité, le prix a connu une augmentation aussi démesurée qu’éhontée, pour devenir de 129 DH.

De même que le président de Confédération des pharmaciens du Maroc avait dénoncé l’accaparement de certaines entreprises du médicament qu’il rend responsables de cette hausse. Il avait aussi déclaré que nombreuses étaient les officines en rupture de stocks de masques.

Et voilà maintenant que des plateformes de vente en ligne s’y mettent en proposant ces équipements de protection! Sûrement, leurs profession de (mauvaise) foi, en sus du proverbe cité plus haut, sont également:”L’argent n’a pas d’odeur” et ” A quelque chose, malheur est bon”!

Larbi Alaoui