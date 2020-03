Coronavirus au Maroc: les larmes poignantes d’un médecin (VIDEO)

View this post on Instagram

شهادة رئيسة قسم الإنعاش سكينة الصايل وجعاتني فقلبي هاد الناس مخلين ديورهم وولادهم باش يعالحو المرضى بكورونا خليكم فديوركم باش تخليوهم يرجعو لوليداتهم سالمين غانمين ساهلة الهضرة ملي ماكتكونش واقف فوجه المدفع. الله يعاون الجميع