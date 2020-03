Coronavirus au Maroc: les écoles françaises ferment leurs portes

A l’instar des écoles marocaines, les établissements scolaires français fermeront leurs portes à compter du lundi 16 mars, jusqu’à nouvel ordre, a annoncé l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger (AEFE).

La même source indique tout de même qu'”une continuité pédagogique sera assurée”, invitant les parents d’élèves à se renseigner auprès des établissements concernés.

Plus tôt dans la journée, le ministère de l’Éducation nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique a annoncé que “les cours seront suspendus à partir du lundi 16 mars, jusqu’à nouvel ordre, dans l’ensemble des crèches, des établissements d’enseignement, de formation professionnelle et des établissements universitaires, qu’ils soient privés ou publics”.

“Cette décision s’inscrivant dans le cadre des mesures de prévention visant à endiguer la propagation du Coronavirus “Covid-19″, est applicable à l’ensemble des établissements d’enseignement supérieur publics et privés, les établissements de formation des cadres ne faisant pas partie d’universités, les écoles et les centres de langues relevant des missions étrangères et les centres de langues et ceux de soutien scolaire privés”, a précisé le ministère dans un communiqué.

