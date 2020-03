Coronavirus au Maroc: les dates des vacances scolaires vont-elles changer ?

Depuis quelques heures, plusieurs rumeurs circulent selon lesquelles les dates des vacances scolaires au Maroc seront modifiées par précaution, afin de limiter la propagation du coronavirus.

A ce propos, une source de Le Site info a balayé ces rumeurs d’un revers de main, assurant que ces allégations sont totalement fausses. «Le ministère de l’Education nationale n’a jamais évoqué le sujet et toutes les informations colportées sur les réseaux sociaux dans ce sens sont fausses», a tranché notre source.

Et d’ajouter : “Les dates des vacances scolaires ne vont pas changer. Ce genre de décision est du ressort des autorités sanitaires”

Rappelons que le ministère de la Santé a annoncé, ce mercredi, deux nouveaux cas confirmés d’infection au Covid-19 au Maroc.

Il s’agit de l’épouse et de la fille du touriste français testé positif à ce virus et déclaré comme étant le troisième cas confirmé au Maroc, indique le ministère dans un communiqué.

Les deux patients étaient sous contrôle médical et mis en quarantaine depuis deux jours, avant que les analyses au laboratoire de l’Institut Pasteur-Maroc ne confirment leur infection, ce qui porte à cinq le nombre de cas confirmés au Maroc, tous en provenance de régions où s’est propagée la maladie, précise la même source.

Les deux nouveaux cas, dont l’état de santé ne suscite pas d’inquiétudes, sont actuellement sous assistance médicale dans un hôpital à Marrakech, où ils sont pris en charge conformément aux mesures sanitaires en vigueur, souligne le ministère.

N.M.