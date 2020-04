Coronavirus au Maroc: le point sur la situation ces dernières 24 heures

Le ministère de la Santé a annoncé que 107 nouveaux cas d’infection au nouveau coronavirus ont été confirmés pendant les dernières 24 heures, jusqu’à dimanche à 18h00, portant le nombre total des cas confirmés dans le Royaume à 990.

Le nombre de décès dus au virus s’est élevé à 69 avec l’enregistrement de onze nouveaux décès, alors que six rémissions de plus ont été confirmées, portant les cas guéris à 71, a indiqué le directeur de l’épidémiologie et de lutte contre les maladies au ministère de la Santé, Mohamed El Youbi, dans une déclaration retransmise par la MAP sur sa chaîne de télévision, M24 et RIM RADIO.

Le directeur de l’épidémiologie et de la lutte contre les maladies au ministère de la Santé, Mohamed El Youbi, a imputé dimanche l’augmentation du nombre de contaminations par le coronavirus à la transmission du virus au sein de foyers familiaux.

“La transmission du virus dans des foyers épidémiques au sein des familles est imputable au fait que des personnes continuent à quitter leur domicile, mais aussi aux personnes qui étaient en incubation au moment de l’entrée en vigueur du confinement”, a expliqué le responsable.

M. El Youbi qui s’exprimait sur les facteurs de la hausse du nombre de cas confirmés observée pendant les trois derniers jours, a précisé que plus de 7000 personnes contacts ont fait l’objet d’analyses au laboratoire, grâce auxquelles 192 cas ont été confirmés.

Davantage de tests de laboratoire seront effectués au cours des prochains jours, ce qui permettra d’avoir plus de visibilité et de fournir plus d’éclaircissements sur l’évolution de l’épidémie, a-t-il relevé.

Le directeur avait indiqué, dans une précédente déclaration, que dans certains milieux familiaux, on retrouve désormais plusieurs membres infectés de la même famille. Il a insisté sur le strict respect des procédures préventives d’urgence sanitaire et d’isolement au sein des familles pour éviter la propagation du virus, ainsi que sur le nécessaire respect des restrictions de mouvement.

Onze nouveaux cas de décès sont survenus entre samedi et dimanche à 18 heures, soit désormais un total de 69 décès dus au virus depuis le début de l’épidémie.