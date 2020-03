Coronavirus au Maroc: le nouveau bilan par ville

Le bilan des personnes infectées par le covid19 s’alourdit de jour en jour, au Maroc. Et l’on dénombre, pour l’heure, 134 cas officiellement confirmés, répartis comme suite par ville, selon les statistiques du ministère de la Santé.

La région Casablanca Settat, en première ligne, compte 34 cas, Rabat Salé Kénitra 32 cas, Fès Meknès 29 cas, Marrakech Safi 15 cas, Tanger Tétouan Al Hoceima 8 cas, Souss Massa 6 cas, l’Oriental 5 cas, Béni Mellal Khénifra 3 cas, Guelmim Oued Noun et Draâ Tafilalet un cas chacune.

Rappelons que 12 nouveaux cas confirmés de contamination au nouveau coronavirus (Covid-19) ont été enregistrés au Maroc ce lundi, portant à 134 le nombre total de cas confirmés dans le Royaume jusqu’à présent, annonce le ministère de la Santé sur son site “www.covidmaroc.ma”.

Les nouveaux cas ont été confirmés au laboratoire de l’Institut Pasteur-Maroc et au Centre national de la grippe et des virus respiratoires relevant de l’Institut d’hygiène de Rabat, indique le ministère, ajoutant que les cas exclus suite à un résultat négatif du laboratoire sont au nombre de 571.

D’après une source de Le Site info, les nouveaux cas sont originaires de Casablanca (7), Marrakech (2) et Meknès (3).

Par ailleurs, le ministère a annoncé la guérison de trois cas, alors que quatre décès ont été enregistrés.

Le ministère invite les citoyennes et les citoyens à respecter les règles d’hygiène et de sécurité sanitaire ainsi que les mesures préventives prises par les autorités marocaines en faisant preuve de responsabilité et de patriotisme.

H.M.