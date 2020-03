Coronavirus au Maroc: le nombre de cas suspects grimpe

Le nombre de cas suspects de coronavirus est en hausse au Maroc. D’après les dernières données du ministère de la Santé, le nombre de personnes soupçonnées d’être infectées par le virus est passé de 50 à 62. Deux cas ont été confirmés tandis que les analyses de laboratoire effectuées sur les 60 autres personnes se sont révélées négatives.

Le ministère de la Santé souligne avoir fait cette annonce officielle dans le cadre de sa “politique de communication transparente”. De même que le ministère a lancé un appel à tous les citoyens marocains, ainsi qu’aux médias nationaux et à toutes les parties prenantes de ne pas s’empresser de croire à toutes les rumeurs concernant le nouveau coronavirus et de les colporter à leur tour. Et d’assurer que toutes les informations à propos de la situation épidémiologique au Maroc sont du ressort d’instances sanitaires spécialisées.

Jeudi dernier, le Maroc a enregistré un 2ème cas de coronavirus. Il s’agit d’une femme de 89 ans, de nationalité marocaine, en provenance d’Italie

La patiente est actuellement sous surveillance médicale dans l’un des hôpitaux de Casablanca, où elle sera prise en charge, conformément au dispositif sanitaire dédié. Elle souffre également d’une grave maladie chronique et son état de santé est jugé “critique”, a précisé le ministère de la Santé.

