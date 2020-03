Coronavirus au Maroc: le nombre d’appels enregistrés par “Allô 300”

La Plateforme Téléphonique d’Ecoute et d’Orientation “Allô 300”, mise en place depuis le 25 mars 2020 pour fournir aux citoyens conseils et informations sur le nouveau Coronavirus (Covid-19), a enregistré à ce jour environ 38.000 appels téléphoniques, pour une moyenne de 9.500 appels par jour, a-t-on appris lundi de source militaire.

Reçus par des téléconseillers, médecins de formation, les appels portent principalement sur des demandes d’informations sur les symptômes ressentis et leur concordance avec ceux du Covid-19, précise la même source, indiquant que les cas suspects sont orientés sur les structures hospitalières les plus proches en leur indiquant la conduite à tenir pour leur prise en charge.

Pour les réclamations reçues, elles sont recueillies par les soins de la représentation permanente du ministère de l’Intérieur au sein de cette Plateforme d’Ecoute, et répercutées sur les Wilayas, Provinces et Préfectures du Royaume pour mesures nécessaires à prendre, afin de leur assurer un traitement diligent et approprié, souligne-t-on de même source.

