Coronavirus au Maroc: le message du ministère aux établissements scolaires

La délégation régionale du ministère de l’Education nationale de Fkih Bensaleh a adressé une correspondance aux directeurs des établissements scolaires de la ville après l’annonce du premier cas de coronavirus au Maroc.

Dans cette note, la délégation exige que le savon liquide soit disponible dans tous les établissements afin que le staff professionnel et les élèves l’utilisent dans le cadre de la prévention contre le virus. La délégation a également promis que le ministère fournira plusieurs quantités de ce produit, dans les prochains jours, aux écoles.

Rappelons que le ministère de la Santé a appelé les citoyens et les médias à se fier aux directives publiées sur le site officiel du ministère de la Santé, et à travers les affiches, les dépliants et les capsules préparés à cet égard, en plus des vidéos visant à expliquer les moyens de transmission du virus ainsi que les précautions personnelles qui doivent être prises pour limiter sa propagation.

«Le ministère de la Santé continuera de communiquer avec l’opinion publique et de l’informer de toutes les nouveautés, comme elle le fait depuis l’apparition de cette urgence sanitaire mondiale», peut-on lire dans un communiqué.

N.M.