Coronavirus au Maroc: le bilan est maintenant de 54 cas positifs

De nouveaux cas confirmés de contamination au nouveau coronavirus (Covid-19) ont été enregistrés au Maroc, portant ainsi à 54 le nombre total de cas confirmés dans le Royaume, annonce le ministre de la Santé (voir ci-dessous). Autre annonce importante: le Maroc passe au stade 2 de la lutte contre le Coronavirus.

Rabat-Salé-Kénitra vient en tête des régions touchées avec 14 cas confirmés, suivie de Casablanca-Settat et Fès-Meknes avec 12 cas chacune, Marrakech-Safi (5 cas) et Souss-Massa (4 cas), a précisé Khalid Ait Taleb.

Les régions de Beni Mellal, Tanger-Tétouan Al Hoceima et l’Oriental ont enregistré 2 cas confirmés chacune, alors qu’un autre cas a été détecté dans la région de Guelmim-Oued Noun, a-t-il dit.

Le responsable gouvernemental a tenu à rassurer quant aux infrastructures de santé, soulignant que 1.600 lits de réanimation ont été mobilisés à cet effet.

Le ministère invite les citoyennes et les citoyens à respecter les règles d’hygiène et de sécurité sanitaire et à adhérer, en toute responsabilité et dans un esprit de patriotisme, aux mesures préventives annoncées par les autorités marocaines. Plus de détails à venir.

H.M.