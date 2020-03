Coronavirus au Maroc: la mission française est-elle concernée par le discours de Macron ?

Le président français Emmanuel Macron a prononcé, jeudi soir, un discours très attendu dans lequel il a appelé à la mobilisation nationale pour contenir la propagation de l’épidémie du Coronavirus. Le chef d’Etat a également annoncé une série de nouvelles mesures phares parmi lesquelles la fermeture des établissements scolaires dès lundi et « jusqu’à nouvel ordre ».

“Dès lundi et jusqu’à nouvel ordre, les crèches, les écoles, les collèges, les lycées, les universités seront fermés”, a annoncé le président français. Cette mesure concerne toute la France.

Après le discours d’Emmanuel Macron, les parents d’élèves de la mission française se sont demandés si la décision de fermer les écoles concerne également le Maroc.

Si l’Agence pour l’enseignement du français à l’étranger (AEFE) n’a pas encore réagi à l’annonce du président français, plusieurs établissements relevant de la mission française au Maroc ont contacté les parents d’élèves pour leurs assurer que l’annonce faite jeudi soir n’impacte que les établissements scolaires en France.

«Le Président de la République Française a annoncé hier soir, jeudi 12 mars, la fermeture de tous les établissements scolaires en France. A ce jour, cette mesure ne concerne pas les établissements AEFE du Maroc», peut- on lire dans un communiqué du lycée Lyautey. Et d’ajouter : «Nous vous tiendrons informés immédiatement de toute évolution de la situation concernant le lycée Lyautey et les établissements du pôle Casablanca Mohammedia».

A noter que pour les établissements français à l’étranger, les décisions sont prises par l’AEFE et l’ambassade de France conjointement avec les autorités locales.

N.M.