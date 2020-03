Coronavirus au Maroc: des données confidentielles fuitent sur la Toile

Ce mardi matin, lors de la conférence de presse tenue par le Département de la Santé à l’issue de la déclaration du premier cas marocain de Coronavirus, le ministre de tutelle Khalid Ait Taleb a tenu à rassurer sur la qualité de la prise en charge du malade.

Les 109 passagers ayant pris l’avion avec le malade en question sont identifiés, a indiqué le ministre. Ces personnes ont été contactées et sont suivies par les équipes médicales, de même que pour les membres de la famille dudit patient.

Or, ce qui est ironique et surtout désolant, c’est qu’en parallèle, la liste des passagers ayant pris le même avion en provenance de Bergame avec le patient N°1 est en train de circuler sur Whatsapp.

Le document, détaillant l’identité de ces personnes ainsi que leurs adresses, a fuité et passe d’un compte Whatsapp à un autre, sans égard à la notion de respect de la vie privée ni de la confidentialité de ce genre de documents. De nombreuses personnes ont déjà reçu ce document et -en toute illégalité- le font circuler à leur tour, ce qui peut porter atteinte auxdites personnes et même à leur sécurité. Attention à la chasse aux sorcières !

Sami Nemli (Source: Les Eco)