Coronavirus au Maroc: la guérison d’une dame âgée émeut son médecin (PHOTO)

L’espoir renaît chaque jour plus! Les guérisons du coronavirus ne sont plus du domaine de l’impossible et se multiplient au Maroc Et la dernière en date concerne une dame âgée de 80 ans.

L’heureuse nouvelle a été officiellement annoncée, mardi 24 mars, par Dr Mohamed Youbi, médecin chef de la Division des maladies transmissibles à la Direction de l’épidémiologie et de la lutte contre les maladies (DELM).

Cette guérison a ému aux larmes la praticienne qui s’occupait du cas de la dame. Et le Dr Khadija El Fadi, spécialiste en pneumologie et allergologie, dans une publication sur les réseaux sociaux, n’a pas pu cacher son émotion et sa joie.

“Je remercie le Bon Dieu de m’avoir assisté à guérir ma patiente infectée par le covid-19, à l’hôpital provincial de Fkih Ben Salah. Ce qui porte le nombre de personnes guéries à 5 cas au Maroc. Je suis tellement heureuse que je ne puis retenir mes larmes de joie!”, a écrit Dr Khadija ElFadi

De son côté, Mohamed Youbi a déclaré, lors d’un point de presse que le nombre de cas confirmés de coronavirus a augmenté, depuis lundi 23 mars. L’on a ainsi enregistré 27 nouveaux cas, ce qui porte le total des personnes infectées à 170, alors que 685 cas suspects se sont révélés négatifs.

Larbi Alaoui