Coronavirus au Maroc: la disponibilité des services de paiement reste assurée

L’Association professionnelle des établissements de paiement a confirmé, mercredi, que la disponibilité de tous les services de paiement reste “assurée et ininterrompue” à travers l’ensemble de ses agences et points de vente.

Compte tenu des événements récents, survenus suite à l’expansion de la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19), l’APEP affirme, dans un communiqué, “la mobilisation totale de ses membres dans le cadre de la gestion des retombées liées à cette situation”, indique l’association dans un communiqué, faisant savoir que toutes les mesures nécessaires ont été entreprises dans le cadre de la mise en place des plans de continuité d’activité des sociétés membres.

Elle informe également que toutes les mesures de prévention, de sécurité et d’hygiène ont été mises en œuvre, tant au niveau des sièges des sociétés membres, qu’au niveau de son réseau d’agences.

D’autre part, l’APEP “remercie sa clientèle pour leur compréhension et collaboration face aux désagréments occasionnés par les mesures qu’elle a été contrainte de prendre telles que la limitation du nombre de clients à l’intérieur de ses agences”. L’association et ses membres “ont fait part de leur confiance quant à la capacité de tous les acteurs et composantes de la société à surmonter cette épreuve, à travers la coordination, la collaboration et l’entraide”.

S.L. (avec MAP)