Coronavirus au Maroc: la 2ème victime est dans un état critique

Mohamed Lyoubi a tenu ce jeudi une conférence de presse à Rabat après l’annonce du 2ème cas de coronavirus au Maroc. Le directeur des épidémies au ministère de la Santé a indiqué que la femme de 89 ans touchée par le virus est dans un état très critique, précisant qu’elle a été placée en réanimation dans un hôpital à Casablanca. Le responsable a également précisé que la patiente, qui souffre d’une maladie chronique, a atterri au Maroc le 25 février en provenance d’Italie.

Lyoubi a souligné, par ailleurs, que les passagers de l’avion à bord duquel voyageait la victime sont surveillés de près par les services du ministère de la Santé.

«La famille de l’octogénaire dont l’infection à la maladie a été confirmée ainsi que les passagers sont «placés en isolement». Ces personnes sont en isolement dans un souci de conformité avec les conditions d’hygiène afin d’endiguer la maladie» , a précisé le responsable.

Rappelons que le ministère de la Santé a annoncé avoir enregistré, mercredi soir, un deuxième cas du nouveau coronavirus confirmé au laboratoire de l’Institut Pasteur-Maroc, d’une Marocaine en provenance d’Italie.

“Dans le cadre du dispositif de veille et de surveillance épidémiologique et en exécution de sa politique de communication, le ministère de la Santé annonce à l’opinion publique qu’un deuxième cas du nouveau coronavirus a été enregistré et confirmé au laboratoire de l’Institut Pasteur-Maroc d’une citoyenne marocaine en provenance d’Italie, et ce mercredi soir”, indique le ministère dans un communiqué.

Les services de la direction de l’épidémiologie et de lutte contre les maladies au ministère de la Santé ont pris les mesures nécessaires pour l’accompagnement de ce cas, conformément aux normes de sécurité sanitaire nationales et internationales.

Le ministère de la Santé continuera à communiquer avec l’opinion publique et à l’informer de toutes les nouveautés comme il le fait depuis l’apparition de cette urgence sanitaire mondiale, conclut le communiqué.

