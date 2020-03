Coronavirus au Maroc: inquiétude après le retour d’une délégation de la Omra

Une délégation, dont fait partie un député, est rentrée à Kénitra, après la Omra. Ses membres s’étaient rendus sur les Lieux Saints il y a une quinzaine de jours. Et des rumeurs persistantes circulent sur la possibilité que l’un ou de l’autre membre de la délégation soit infecté par le coronavirus.

Ces soupçons de contamination sont d’autant plus grands que l’opération officielle de dépistage dans les aéroports et les mesures de prévention sont récentes. Ce qui fait craindre aux Kénitris ayant des relations familiales ou autres avec les pèlerins que l’un de ces derniers n’ait été contaminé par le virus.

Des sources concordantes soulignent que le député qui faisait partie de la délégation a des relations familiales avec un ministre du gouvernement El Othmani et, de par sa fonction sous l’Hémicycle, fréquente quotidiennement d’autres responsables gouvernementaux et des parlementaires, ainsi que des élus locaux et des représentants de la société civile.

Par ailleurs, l’Arabie Saoudite a pris des mesures draconiennes dans le but d’éviter la propagation du coronavirus. Et le vice-ministre du Hajj et de la Omra, Dr Abdelfattah Ben Souleymane Machat, a annoncé la suspension provisoire du Hajj et de la Omra, comme l’une des mesures préventives contre le virus.

M.F.