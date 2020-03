Coronavirus au Maroc: évitez le dépôt direct des plaintes

Le procureur général du Roi près la Cour de Cassation, président du Ministère public a appelé les usagers à éviter le dépôt direct des plaintes, afin de réduire l’affluence aux juridictions et, par-là, le risque de propagation du Coronavirus.

Dans un communiqué, le président du Ministère public a appelé les citoyens à déposer leurs plaintes auprès des procureurs généraux du Roi près les cours d’appel et des procureurs du Roi près les tribunaux de première instance par fax ou e-mail ou via le site web du Ministère public: www.pmp.ma.

De même, des lignes téléphoniques ont été mises en place pour permettre aux avocats et aux justiciables de demander des informations et indications dans les cas urgents et de signaler des crimes, affirme la même source, précisant que ces numéros de téléphone seront annoncés au niveau local et sont disponibles sur le site-web de la présidence du Ministère public.

Le communiqué rappelle, également, que le courrier électronique de la présidence du Ministère public dédié aux plaintes ([email protected]) restera ouvert pour recevoir les plaintes des citoyens.

Ces mesures font partie d’une série d’autres visant à réduire l’affluence des usagers aux parquets et éviter, ainsi, les rassemblements humains, assure-t-on.

S.L. (avec MAP)