Coronavirus au Maroc: Dr Hamdi déconseille les cérémonies de mariage en été

Le gouvernement El Othmani a allégé certaines mesures restrictives, quelques jours après l’Aïd Al-Fitr, et a repoussé le couvre-feu nocturne à 23heures. De ce fait, les cafés, restaurants et commerces ont pu reprendre leurs activités au-delà de 20 heures, à la grande satisfaction des professionnels et des citoyens.

Mais quid des salles de fêtes et des prestataires de l’évènementiel! Et nombreux sont les Marocains qui se demandent ce qu’il en sera de la célébration des mariages pendant la saison estivale que les futurs mariés choisissent pour convoler en juste noces.

A ce sujet, Dr Tayeb Hamdi a réitéré ses craintes concernant la propagation et la transmission du coronavirus et de ses nouveaux variants, lors de rassemblements de dizaines de personnes, voire davantage, entre familles, proches et invités d’une manifestation festive.

Le vice-président de la Fédération nationale de la santé, et médecin, chercheur en politiques et systèmes de santé tient à préciser que cela ne concerne pas uniquement la célébration des mariages et que tout rassemblement constitue un danger réel sur la santé des citoyens et de propagation et de transmission de la covid-19.

De plus, dans une déclaration à Le Site info, Dr Hamdi a rappelé que les fêtes marocaines durent plusieurs jours et sont célébrées, d’habitude, dans des salles de fêtes ou dans des maisons manquant d’aération suffisante. De même, a-t-il ajouté, que le port du masque serait improbable lors de célébrations pareilles. Par conséquent, vu les circonstances épidémiologiques, l’organisation de ce genre d’évènements serait inadmissible actuellement.

De surcroît, notre interlocuteur a fait référence aux conclusions préliminaires d’une étude française, entreprise par l’Institut Pasteur, révélant que 80% des cas confirmés ont contracté le coronavirus au sein de lieux clos et 15% dans des endroits intérieurs aérés. Alors que 5% des cas confirmés ont contracté la covid-19 dans des espaces ouverts où les mesures préventives et sanitaires ont été, pourtant, respectées à la lettre!

Quant au secteur de la santé, il a beaucoup enduré, et endure encore lourdement, des répercussions de la pandémie et ne peut plus, seul, en subir et en assumer les conséquences, a déploré Dr Tayb Hamdi. Celui-ci a donc exprimé la nécessité pressante de trouver les moyens adéquats de soutenir ledit secteur, de le promouvoir et de l’indemniser, dans un cadre national empreint de solidarité agissante.

Larbi Alaoui (avec Rim Tbiba)