Coronavirus au Maroc: des messages Whatsapp sèment la panique

Depuis quelques heures, les internautes ont largement diffusé des messages vocaux sur Whatsapp selon lesquels deux cas de coronavirus auraient été détectés à Rabat.

Dans ces enregistrements, une femme, qui exercerait dans une clinique de la capitale, assure que l’établissement hospitalier aurait reçu deux personnes présentant des signes du virus.

A ce propos, une source du ministère a démenti ces allégations, soulignant que les deux cas confirmés au Maroc ont été officiellement annoncés par les autorités. Le département d’Ait Taleb avait d’ailleurs lancé un appel à tous les citoyens marocains, ainsi qu’aux médias nationaux et à toutes les parties prenantes de ne pas s’empresser de croire à toutes les rumeurs concernant le nouveau coronavirus et de les colporter à leur tour. Et d’assurer que toutes les informations à propos de la situation épidémiologique au Maroc sont du ressort d’instances sanitaires spécialisées.

N.M.