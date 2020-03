Coronavirus au Maroc: Citybus prend une série de mesures

La société Citybus Transport, acteur dans le transport public dans les villes de Fès, Meknès, Tétouan, Fkih bensalah, Oujda, El Jadida, Rabat, Salé et Témara, a mis en place une série de mesures préventives, dans le cadre des efforts collectifs de lutte contre la propagation du nouveau coronavirus (Covid-19).

Ces mesures organisationnelles visent à préserver la santé et la sécurité des usagers et des employés, indique la société dans un communiqué.

Elles concernent l’organisation de campagnes de sensibilisation quotidiennes sur la protection des clients et du personnel, la limitation du nombre maximum de passagers transportés par bus pour éviter l’encombrement dans les véhicules et la création d’une cellule de crise afin de réagir de manière immédiate à toute évolution de l’épidémie.

La société, qui vient de lancer un numéro vert destiné aux usagers (0700181617), a mis également en place des équipes de sensibilisation des passagers dans les bus et les stations sur la distance à respecter entre chaque voyageur, ainsi que sur le respect du sens de circulations dans les bus.

Les mesures portent aussi sur l’affichage dans les bus des recommandations relatives aux mesures préventives pour lutter contre le coronavirus, le nettoyage et la désinfection des portes, chaises, caisse automatique et passe mains des bus dans les terminus principaux tout au long de la journée et la désinfection, tous les soirs à la fin de service, de la totalité des bus avec un produit bactéricide.

Citybus transport dit être ‘’en contact permanent avec les autorités locales et délégantes, pour s’assurer de la mise en place de toutes les mesures nécessaires à la sécurité des usagers et des employés’’.

S.L. (avec MAP)