Coronavirus au Maroc: ces données qui rassurent

Plus de 35.000 personnes ont été contrôlées au niveau de tous les points de passage aériens, maritimes et terrestres au Maroc jusqu’au 8 mars dans le cadre des mesures préventives prises face au coronavirus, a annoncé mercredi le ministère de la Santé.

Dans un bilan de son intervention en coordination avec le comité national de pilotage depuis le début de l’épidémie du coronavirus, le ministère a souligné qu’une batterie de mesures ont été adoptées dans le cadre des efforts de prévention menés en partenariat avec tous les intervenants. Il s’agit particulièrement du renforcement des mesures de contrôle aux points de passage aériens, maritimes et terrestres pour les voyageurs en provenance des régions touchées par la maladie, a précisé le ministère dans un communiqué.

Ces mesures concernent également les actions de prévention, de prise en charge et de lutte contre le virus par la mise en place d’unités d’isolement sanitaire et la prise en charge des cas suspects pendant toute la durée de quarantaine ainsi que les examens au laboratoire (dans toutes régions et provinces), y compris les unités mobiles d’isolement sanitaire équipées de la technique de pression négative et du matériel de réanimation.

En outre, les deux laboratoires nationaux de référence du ministère de la Santé, à savoir l’Institut national d’hygiène et l’Institut Pasteur-Maroc, et les laboratoires militaires ont été dotés d’équipements médicaux d’analyses à cet effet, et des ambulances équipées ont été mobilisées au niveau des points de passage et des unités d’isolement sanitaire.

Il a été également procédé à la formation et à la sensibilisation des professionnels de la santé sur la maladie et les méthodes de diagnostic et de prise en charge d’éventuels cas, mais aussi sur les mesures de prévention de toute propagation du virus.

En outre, deux réunions de la Commission nationale d’experts ont été tenues afin de convenir des normes de diagnostic et de traitement, ajoute le communiqué.

En matière de gouvernance et de coordination, le ministère a mis l’accent sur l’activation du Commission centrale de coordination intersectorielle tout comme il veille à une coordination continue avec les différents intervenants à travers un centre de pilotage centralisé ainsi qu’à la promotion de la sensibilisation et de la communication via le numéro vert “Allo Yakada 0801004747” afin de mieux éclairer les citoyens sur le covid-19.

Ainsi, jusqu’au mardi 10 mars, des réponses ont été apportées à 4823 appels sur cette ligne téléphonique disponible 24H sur 24 pendant sept jours.

De même, un site web dédié à la maladie Covid-19 a été créé sur le portail électronique du ministère, mis à jour deux fois par jour, ajoute le département, relevant que des conférences de presse régulières ont été organisées et des communiqués ont été distribués et publiés.

Dans le même contexte, les responsables du ministère de la Santé ont participé à des émissions audio-visuelles afin de sensibiliser l’opinion publique. Des dépliants de sensibilisation ont été conçus et distribués dans toutes les régions du Royaume, parallèlement à la programmation de campagnes de communication aux niveaux régional et local.

Selon la même source, au fur et à mesure de la propagation du virus dans certains pays européens, asiatiques et arabes, les autorités marocaines ont renforcé leur niveau de préparation aux différents points de passage frontaliers et dans les établissements hospitaliers de référence.

Le comité national de pilotage créé depuis la déclaration de cas de COVID-19 avait affirmé qu’il continue de suivre la situation épidémiologique à l’échelle internationale et que des mesures supplémentaires seraient entreprises éventuellement.

Dans ce sens, il a été procédé à l’augmentation du nombre de lits pour la prise en charge des cas possibles dans plusieurs hôpitaux, la mise en place de cellules de crise au niveau des consulats et ambassades du Royaume dans les pays qui connaissent une propagation du virus en vue de communiquer avec les membres de la communauté marocaine en leur fournissant les conseils nécessaires de prévention et de protection.

Ces mesures portent aussi sur le report des manifestations sportives et culturelles programmées dans notre pays, l’annulation des rassemblements de masse et la gestion des voyages vers et en provenance des pays qui connaissent une propagation communautaire, ainsi que la suspension jusqu’à nouvel ordre des vols aériens à destination de et en provenance d’Italie.

La même source rappelle que depuis l’apparition de COVID-19, et en coordination avec le comité national de pilotage, il a été procédé la mise à jour du dispositif national visant le renforcement des capacités de notre pays à détecter précocement, à se préparer et à riposter rapidement et correctement aux urgences de Santé Publique.

Ce plan porte sur la veille et le contrôle épidémiologique, la prise en charge et la maîtrise du virus, la gouvernance et la coordination intersectorielle, ainsi que la sensibilisation et la communication.

Le plan est mis en oeuvre sur trois étapes. La première concerne la détection des cas venant de l’étranger, la lutte contre propagation du virus d’une manière limitée et la propagation de l’épidémie à grande échelle, affirmant que le Royaume se trouve au premier stade, celle de détection précoce des cas et leur prise en charge.

En conclusion, le ministère indique que jusqu’au 11 mars, 78 cas possibles ont été détectés, dont un décès et 5 cas confirmés et que les résultats des analyses de 73 cas se sont révélés négatifs.

S.L. (avec MAP)