Coronavirus au Maroc: baisse du nombre de patients en réanimation

Le ministère de la Santé a indiqué vendredi que 38 nouveaux cas de coronavirus ont été admis en réanimation lors des dernières 24 heures.

Selon le bilan quotidien du ministère, 501 cas au total sont actuellement dans les unités de réanimation et de soins intensifs. Le nombre total des cas sous intubation s’élève à 32 et des cas sous ventilation non invasive à 288.

Le ministère note que le taux d’occupation des lits de réanimation Covid-19 a baissé à 15.8 %, alors que le taux de rémission est de 96%.

M.F.