Coronavirus au Maroc: Attention à cette technique de cambriolage!

Décidément, les voyous sans foi, ni loi ne reculent rien pour détrousser les citoyens! Et comme “l’occasion fait le larron”, selon le proverbe hexagonal, même le Covid-19 est un prétexte pour perpétrer des cambriolages à l’intérieur des maisons!

C’est ainsi que sur les réseaux sociaux, un message audio a été publié, il y a deux jours, tirant la sonnette d’alame sur de fausses équipes de stérilisation. Ledit message fait état de bandes de malfaiteurs qui frappent aux portes des maisons, prétextant avoir pour mission de stériliser les domiciles contre le covis-19. Les membres des ces bandes prétendent qu’ils font partie du personnel médical et paramédical (médecins et infirmiers) envoyés par le ministère de la Santé! Rien que cela?

De plus, ces malfaiteurs poussent l’effronterie et l’audace jusquà proposer aux citoyens l’achat de médicaments et de masques sanitaires de protestion contre le nouveau coronavirus.

Par ailleurs, et dans le même sillage, la styliste marocaine, Leila Hadioui, via une “story” sur son compte Instagram, a prévenu ses fans et followers contre ces bandes de faussaires-cambrioleurs. Ces derniers font croire aux citoyens que leurs membres, délégués par le Département du PrKhalid Ait taleb, appartiennentt à des équipes de prévention, de stérilisation et de désinfection.

On aura tout vu avec le covid-19! Et ce n’est pas fini, hélas!Faut-il s’attendre au pire?

Larbi Alaoui