Coronavirus au Maroc: 3ème décès, 66 cas confirmés

Un troisième décès au nouveau Coronavirus a été enregistré au Maroc, annonce ce vendredi le ministère de la Santé. Il s’agit d’un jeune homme de 39 ans.

Le ministère annonce également trois nouveaux cas confirmés au laboratoire de l’Institut Pasteur-Maroc.

Les trois patients sont sous assistance médicale dans un hôpital de Casablanca où il est pris en charge conformément aux mesures sanitaires en vigueur. Ces nouveaux cas portent à 66 le nombre de cas confirmés au Coronavirus, jusqu’à présent.

Le ministère invite les citoyennes et les citoyens à respecter les règles d’hygiène et de sécurité sanitaire ainsi que les mesures préventives prises par les autorités marocaines en faisant preuve de responsabilité et de patriotisme.

